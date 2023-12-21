Дуда назвав протизаконними повторні вироки проти двох експосадовців МВС, яких раніше помилував

Президент Польщі Анджей Дуда вважає антиконституційними нові вироки суду щодо двох експосадовців МВС.

Про це повідомляє Onet, пише "Європейська правда".

Дуда сказав, що категорично не погоджується з рішенням суду і вважає його "цілковитим порушенням конституційних норм", тому що вже скористався правом президентського помилування у цій справі.

"Акт помилування може бути або амністією, або скасуванням рішення. У цьому випадку це було скасування рішення, що звільняє їх (ексміністрів) від юридичної відповідальності. Це було здійснено відповідним президентським актом, який залишається чинним, неперерваним і діючим. Ніщо не може змінити це, ніяке судове рішення. Це кричуще порушення конституції щодо президентських прерогатив", – заявив Анджей Дуда, додавши, що вважає суди упередженими.

"Їх засудили просто тому, що вони боролися з корупцією", – додав він.

Нагадаємо, у середу колишніх голову Міністерства внутрішніх справ Польщі Маріуша Камінського та його заступника Мацея Вонсіка засудили до двох років ув'язнення у справі про "земельний скандал".

Раніше колишній депутат від партії "Право і справедливість" Томаш Качмарек, відомий як "агент Томек", і колишній офіцер CBA дав свідчення у прокуратурі, звинувачуючи ексголову МВС Маріуша Камінського та його заступника Мацея Вонсіка у передачі журналістам секретних документів.

Докладніше – у матеріалі Станіслава Желіховського Спецслужби проти опозиції: як "агент Томек" створив проблему для старої влади Польщі.