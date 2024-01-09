Туск призвал Дуду "прекратить спектакль" с укрытием осужденных экс-руководителей МВД

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что укрытие во дворце президента приговоренных к заключению бывших топ-чиновников МВД создает опасный прецедент и призвал Анджея Дуду "прекратить спектакль".

Как сообщает RMF24, об этом он сказал в комментарии СМИ после заседания правительства.

Туска спросили его мнение о ситуации с осужденными политиками бывшей правящей партии "Право и справедливость", экс-главой МВД Мариушем Каминским и его заместителем Мацеем Вонсиком, которые на момент выдачи разрешения о взятии под стражу по решению суда находились в президентском дворце. Они после того сделали короткое заявление для СМИ и вернулись во дворец.

Дональд Туск назвал ситуацию экстраординарной. "Для премьера или министра внутренних дел и администрации нет инструкций, как действовать, когда полиция должна забрать осужденных лиц в место изоляции, но они выбирают другое место изоляции, возможно более комфортное, в президентском дворце", – отреагировал премьер, добавив, что они явно воспользовались ситуацией, поскольку никто не будет выводить их оттуда силой.

"Господин президент, мой срочный призыв: ради блага Польского государства вы должны прекратить этот спектакль, который ведет нас к очень опасной ситуации... Призываю председателя партии Качиньского, президента Дуду, других лидеров "ПиС" – вы будете нести полную ответственность за это: за саботаж конституции, правовых норм, игнорирование решений суда и злоупотребление властью, которая у вас еще много где сохранилась, ради частных интересов осужденных лиц", – заявил Туск.

Он добавил, что Анджей Дуда конечно снова может воспользоваться правом помилования.

Напомним, Каминский и Вонсик 20 декабря 2023 года были приговорены к двум годам лишения свободы в связи с так называемым земельным делом.

Дело касается периода, когда Каминский возглавлял Центральное антикоррупционное бюро (ЦАБ), а Вонсик был его заместителем. Земельное дело касалось безуспешных попыток ЦВА доказать, что тогдашний лидер "Самообороны" и вице-премьер Анджей Леппер якобы брал взятки за помощь в так называемой дезактивации земельного участка в Мазурском воеводстве.