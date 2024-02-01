США заявили, що знищили станцію хуситів з управління дронами, БПЛА та перехопили ракету

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) повідомило, що 31 січня та 1 лютого знищили наземну станцію управління безпілотниками бойовиків-хуситів в Ємені, 10 дронів, а також перехопили протикорабельну балістичну ракету.

Про це інформує "Європейська правда".

Як йдеться в повідомленні, американські сили завдали удару та знищили наземну станцію управління БПЛА, а також 10 ударних дронів в порядку самооборони.

"Американські сили виявили наземну станцію управління БПЛА та ударні БПЛА в контрольованих хуситами районах Ємену та визначили, що вони становлять безпосередню загрозу для торгових суден і кораблів ВМС США в регіоні", – зазначають у CENTCOM.

В іншому повідомленні йдеться, що есмінець США USS Carney, що діє в Аденській затоці, у середу перехопив протикорабельну балістичну ракету хуситів та їхні дрони.

Раніше CENTCOM повідомив про удар по позиціях повстанців-хуситів у Ємені, де, як стверджується, готувалась до запуску ракета класу "земля-повітря".

Це не перший удар США по позиціях хуситів. Вони вже здійснювали їх як в односторонньому порядку, так і спільно з Великою Британією та іншими союзниками.

Водночас попередні подібні акції були спрямовані на зменшення здатності хуситів атакувати судна в Червоному морі, а не на усунення загрози для авіації.

Хусити почали атакувати судна в Червоному морі в листопаді 2023 року нібито на підтримку палестинців у секторі Гази, де триває війна між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС.

ЗМІ раніше повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені.