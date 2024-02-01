США заявили, что уничтожили станцию хуситов по управлению дронами, БПЛА и перехватили ракету

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что 31 января и 1 февраля уничтожили наземную станцию управления беспилотниками боевиков-хуситов в Йемене, 10 дронов, а также перехватили противокорабельную баллистическую ракету.

Об этом информирует "Европейская правда".

Как говорится в сообщении, американские силы нанесли удар и уничтожили наземную станцию управления БПЛА, а также 10 ударных дронов в порядке самообороны.

"Американские силы обнаружили наземную станцию управления БПЛА и ударные БПЛА в контролируемых хуситами районах Йемена и определили, что они представляют непосредственную угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США в регионе", – отмечают в CENTCOM.

В другом сообщении говорится, что эсминец США USS Carney, действующий в Аденском заливе, в среду перехватил противокорабельную баллистическую ракету хуситов и их дроны.

Ранее CENTCOM сообщил об ударе по позициям повстанцев-хуситов в Йемене, где, как утверждается, готовилась к запуску ракета класса "земля-воздух".

Это не первый удар США по позициям хуситов. Они уже осуществляли их как в одностороннем порядке, так и совместно с Великобританией и другими союзниками.

В то же время предыдущие подобные акции были направлены на уменьшение способности хуситов атаковать суда в Красном море, а не на устранение угрозы для авиации.

Хуситы начали атаковать суда в Красном море в ноябре 2023 года якобы в поддержку палестинцев в секторе Газа, где идет война между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

СМИ ранее сообщили, что администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы длительной военной кампании против хуситов в Йемене.