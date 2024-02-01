Керівна партія Грузії підтвердила, що її лідер тепер очолить уряд

В Грузії триває процес зміни керівництва уряду – керівна партія "Грузинська мрія" офіційно представила кандидатуру Іраклія Кобахідзе, який дотепер очолював партію, на посаду прем'єр-міністра.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Грузия Online".

Делегати партії на з'їзді одноголосно підтримали кандидатуру Кобахідзе.

"Я хотів би символічно попросити всіх вас висловити підтримку кандидату в прем'єр-міністри Іраклію Кобахідзе", – заявив Іраклій Гарібашвілі, який нещодавно оголосив про наміри піти у відставку з посади прем'єра. 1 лютого Гарібашвілі обрали головою "Грузинської мрії".

За його словами, Кобахідзе має від з'їзду повну легітимацію та наданий мандат.

На з'їзді партії був присутній засновник і почесний голова "Грузинської мрії" Бідзіна Іванішвілі.

У понеділок Гарібашвілі офіційно оголосив, що подає у відставку.

Раніше у керівній партії Грузії "Грузинська мрія" висловили сподівання на майбутніх парламентських виборах отримати конституційну більшість, а також на відсутність опозиції у парламенті.

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