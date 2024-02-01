Правящая партия Грузии подтвердила, что ее лидер теперь возглавит правительство

В Грузии продолжается процесс смены руководства правительства – правящая партия "Грузинская мечта" официально представила кандидатуру Ираклия Кобахидзе, который ранее возглавлял партию, на должность премьер-министра.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Грузия Online".

Делегаты партии на съезде единогласно поддержали кандидатуру Кобахидзе.

"Я хотел бы символично попросить всех вас выразить поддержку кандидату в премьер-министры Ираклию Кобахидзе", – заявил Ираклий Гарибашвили, который недавно объявил о намерениях уйти в отставку с поста премьера. 1 февраля Гарибашвили избрали председателем "Грузинской мечты".

По его словам, Кобахидзе имеет от съезда полную легитимацию и предоставленный мандат.

На съезде партии присутствовал основатель и почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили.

В понедельник Гарибашвили официально объявил, что подает в отставку.

СМИ отмечали, что на должность главы правительства будет подана кандидатура главы правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе. Гарибашвили, в свою очередь, станет главой "Мечты".

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