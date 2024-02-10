Білий дім обурився звітом спецпрокурора про пам'ять Байдена

Білий дім різко розкритикував доповідь спеціального радника Міністерства юстиції, в якій йшлося про те, що президент США Джо Байден страждає на провали в пам'яті.

Як пише "Європейська правда", про це заявив представник офісу юрисконсульта Білого дому Ян Семс, повідомляє "Голос Америки".

Він сказав, що звіт містить неточну, необґрунтовану і недоречну критику.

"Ми просто заперечуємо, що це правда", – підкреслив Семс.

У звіті, опублікованому в четвер, спеціальний прокурор Роберт Хур заявив, що він вирішив не порушувати кримінальні звинувачення після 15-місячного розслідування щодо поводження Джо Байдена із секретними документами, тому що президент "співпрацював зі слідством".

Хур сказав, що Байдена буде важко засудити, і назвав його "добросовісною літньою людиною з поганою пам'яттю".

Після цього сам Байден гнівно прокоментував рішення спеціального прокурора не висувати йому звинувачення у справі неналежного зберігання секретних документів.

Нагадаємо, у січні 2023 року стало відомо про виявлення в домі Байдена в Делавері кількох партій документів з грифом "таємно", на додачу до старих документів, знайдених в аналітичному центрі команди Байдена у Вашингтоні.

Про документи, знайдені в Байдена, ЄвроПравда детально розповідала у статті: Гаражні таємниці Байдена: які наслідки матиме скандал, в який потрапив президент США.