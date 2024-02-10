Белый дом возмутился отчетом спецпрокурора о памяти Байдена

Белый дом резко раскритиковал доклад специального советника Министерства юстиции, в котором говорилось о том, что президент США Джо Байден страдает провалами в памяти.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил представитель офиса юрисконсульта Белого дома Ян Сэмс, сообщает "Голос Америки".

Он сказал, что отчет содержит неточную, необоснованную и неуместную критику.

"Мы просто отрицаем, что это правда", – подчеркнул Сэмс.

В отчете, опубликованном в четверг, специальный прокурор Роберт Хур заявил, что он решил не возбуждать уголовные обвинения после 15-месячного расследования в отношении обращения Джо Байдена с секретными документами, потому что президент "сотрудничал со следствием".

Хур сказал, что Байдена будет трудно осудить, и назвал его "добросовестным пожилым человеком с плохой памятью".

После этого Байден гневно прокомментировал решение специального прокурора не выдвигать ему обвинения по делу ненадлежащего хранения секретных документов.

Напомним, в январе 2023 года стало известно об обнаружении в доме Байдена в Делавэре нескольких партий документов с грифом "секретно", в дополнение к старым документам, найденным в аналитическом центре команды Байдена в Вашингтоне.

О документах, найденных у Байдена, ЕвроПравда подробно рассказывала в статье Гаражные тайны Байдена: какие последствия будет иметь скандал, в который попал президент США.