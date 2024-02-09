"Літній чоловік з поганою пам’яттю": Байден звернувся до американців після рішення Мін’юсту

Президент США Джо Байден прокоментував рішення спеціального прокурора не висувати йому звинувачення у справі неналежного зберігання секретних документів.

Як повідомляє "Європейська правда", для цього Байден незаплановано звернувся до американців.

Спеціальний прокурор Роберт Гур заявив у своєму звіті, що він відмовився від висунення кримінальних звинувачень після 15-місячного розслідування, оскільки Байден співпрацював і його буде важко засудити, описавши його як "доброзичливого, літнього чоловіка з поганою пам'яттю".

Байден у гнівному спростуванні заявив, що з його "пам'яттю все гаразд". Переповнений емоціями під час виступу в Білому домі, він накинувся на припущення адвоката, що нібито він забув, коли помер його син Бо, і сказав, що звинувачення в тому, що він навмисно зберігав засекречені матеріали, було "просто помилковим".

"Як, чорт забирай, він посмів підняти це питання. Чесно кажучи, коли мені поставили це питання, я подумав, що це не їхня справа", – сказав Байден, коментуючи згадку про смерть сина під час допиту.

Президент, який раніше цього тижня назвав розмову з Ангелою Меркель у 2021 році такою, що відбулася з покійним канцлером Німеччини Гельмутом Колем, заперечив проти описів його відкликання.

"З моєю пам'яттю все гаразд", – сказав він, додавши, що радий, що справу розслідував спеціальний прокурор.

Нагадаємо, у січні 2023 року стало відомо про виявлення в домі Байдена в Делавері кількох партій документів з грифом "таємно", на додачу до старих документів, знайдених в аналітичному центрі команди Байдена у Вашингтоні.

Для розслідування неналежного поводження Байдена з документами призначили спецпрокурора Мін'юсту США Роберта Гура.

Про документи, знайдені в Байдена, ЄвроПравда детально розповідала у статті: Гаражні таємниці Байдена: які наслідки матиме скандал, в який потрапив президент США.

Також нагадаємо, що в червні 2023-го велике журі – присяжні, уповноважені схвалювати кримінальні звинувачення, зокрема федеральні, – звинуватило експрезидента США Дональда Трампа у справі про секретні документи, а Мін’юст США того ж дня опублікував 49-сторінковий обвинувальний акт.