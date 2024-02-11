В музеї Ліона екоактивісти облили супом картину Моне

Двоє екоактивістів з руху Riposte Alimentaire облили супом картину "Весна" художника Клода Моне в Музеї витончених мистецтв у Ліоні.

Про це повідомляє телеканал BFMTV, пише "Європейська правда".

Напередодні увечері міська влада регіону Рона заявила, що обидва активісти були заарештовані і передані до суду.

"Немає жодного виправдання нападу на витвір мистецтва, який є частиною спадщини французького народу", – йдеться у заяві префектури.

"Ця весна буде єдиною, яка у нас залишиться, якщо ми не відреагуємо. Що будуть малювати наші майбутні художники? Про що ми будемо мріяти, якщо весни більше не буде?" – скандували активісти, обливаючи картину супом.

Riposte Alimentaire

Мер Ліона Грегорі Дусе висловив жаль з приводу "дій, спрямованих проти картини Моне".

Водночас він додав, що занепокоєння з приводу екології "в умовах надзвичайної кліматичної ситуації" є "законним".

Перед цим двоє кліматичних активістів облили супом "Мону Лізу", захищену броньованим склом в музеї Лувра.

Нагадаємо, наприкінці листопада у Берліні кліматичні активісти заблокували головну дорогу, яка проходить між пам’ятником Колона Перемоги і Бранденбурзькими воротами поруч із будівлею німецького парламенту.

Перед тим вони двічі обливали фарбою Бранденбурзькі ворота, а також будівлю офісу канцлера.