В музее Лиона экоактивисты облили супом картину Моне

Двое экоактивистов из движения Riposte Alimentaire облили супом картину "Весна" художника Клода Моне в Музее изящных искусств в Лионе.

Об этом сообщает телеканал BFMTV, пишет "Европейская правда".

Накануне вечером городские власти региона Рона заявили, что оба активиста были арестованы и переданы в суд.

"Нет никакого оправдания нападения на произведение искусства, которое является частью наследия французского народа", – говорится в заявлении префектуры.

Riposte Alimentaire

"Эта весна будет единственной, которая у нас останется, если мы не отреагируем. Что будут рисовать наши будущие художники? О чем мы будем мечтать, если весны больше не будет?" – скандировали активисты, обливая картину супом.

Мэр Лиона Грегори Дусе выразил сожаление по поводу "действий, направленных против картины Моне".

В то же время он добавил, что беспокойство по поводу экологии "в условиях чрезвычайной климатической ситуации" является "законным".

Перед этим двое климатических активистов облили супом "Мону Лизу", защищенную бронированным стеклом в музее Лувра.

Напомним, в конце ноября в Берлине климатические активисты заблокировали главную дорогу, которая проходит между памятником Колонна Победы и Бранденбургскими воротами рядом со зданием немецкого парламента.

Перед тем они дважды обливали краской Бранденбургские ворота, а также здание офиса канцлера.