В музее Лиона экоактивисты облили супом картину Моне
Двое экоактивистов из движения Riposte Alimentaire облили супом картину "Весна" художника Клода Моне в Музее изящных искусств в Лионе.
Об этом сообщает телеканал BFMTV, пишет "Европейская правда".
Накануне вечером городские власти региона Рона заявили, что оба активиста были арестованы и переданы в суд.
"Нет никакого оправдания нападения на произведение искусства, которое является частью наследия французского народа", – говорится в заявлении префектуры.
"Эта весна будет единственной, которая у нас останется, если мы не отреагируем. Что будут рисовать наши будущие художники? О чем мы будем мечтать, если весны больше не будет?" – скандировали активисты, обливая картину супом.
Мэр Лиона Грегори Дусе выразил сожаление по поводу "действий, направленных против картины Моне".
В то же время он добавил, что беспокойство по поводу экологии "в условиях чрезвычайной климатической ситуации" является "законным".
Перед этим двое климатических активистов облили супом "Мону Лизу", защищенную бронированным стеклом в музее Лувра.
Напомним, в конце ноября в Берлине климатические активисты заблокировали главную дорогу, которая проходит между памятником Колонна Победы и Бранденбургскими воротами рядом со зданием немецкого парламента.
Перед тем они дважды обливали краской Бранденбургские ворота, а также здание офиса канцлера.