Кліматичні активісти облили супом "Мону Лізу" у Луврі

Двоє кліматичних активістів вранці в неділю, 28 січня, облили супом "Мону Лізу", захищену броньованим склом в музеї Лувра.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

фото AFP

Двоє активістів розлили суп на броньоване скло, що захищає "Мону Лізу", виставлену в Луврі.

Вони виправдали свій вчинок бажанням просувати, зокрема, "право на здорове і стійке харчування".

Найвідоміша картина у світі, яка виставляється за захисним склом з 2005 року, вже кілька разів ставала жертвою вандалізму. Наприкінці травня 2022 року, наприклад, вона стала мішенню для кремового пирога.

На кількох відео, розміщених у соціальних мережах у той час, можна було побачити скло, яке захищало шедевр, вкрите шаром крему. Заарештований чоловік потім заявив, що це був жест на підтримку екологічної справи.

Нагадаємо, наприкінці листопада у Берліні кліматичні активісти заблокували головну дорогу, яка проходить між пам’ятником Колона Перемоги і Бранденбурзькими воротами поруч із будівлею німецького парламенту.

Перед тим вони двічі обливали фарбою Бранденбурзькі ворота, а також будівлю офісу канцлера.