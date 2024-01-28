Кліматичні активісти облили супом "Мону Лізу" у Луврі
Неділя, 28 січня 2024, 12:28
Двоє кліматичних активістів вранці в неділю, 28 січня, облили супом "Мону Лізу", захищену броньованим склом в музеї Лувра.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.
Двоє активістів розлили суп на броньоване скло, що захищає "Мону Лізу", виставлену в Луврі.
Вони виправдали свій вчинок бажанням просувати, зокрема, "право на здорове і стійке харчування".
Найвідоміша картина у світі, яка виставляється за захисним склом з 2005 року, вже кілька разів ставала жертвою вандалізму. Наприкінці травня 2022 року, наприклад, вона стала мішенню для кремового пирога.
На кількох відео, розміщених у соціальних мережах у той час, можна було побачити скло, яке захищало шедевр, вкрите шаром крему. Заарештований чоловік потім заявив, що це був жест на підтримку екологічної справи.
Нагадаємо, наприкінці листопада у Берліні кліматичні активісти заблокували головну дорогу, яка проходить між пам’ятником Колона Перемоги і Бранденбурзькими воротами поруч із будівлею німецького парламенту.
Перед тим вони двічі обливали фарбою Бранденбурзькі ворота, а також будівлю офісу канцлера.