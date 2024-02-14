Україна – серед підписантів Конвенції про співпрацю в розслідуванні міжнародних злочинів

Україна стала однією з 34 країн-підписантів Любляно-Гаазької конвенції про міжнародне співробітництво з розслідування та судового переслідування геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів та інших міжнародних злочинів.

Про це у Facebook повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, яка від імені України підписала документ, пише "Європейська правда".

За словами Мудрої, підписання конвенції – це "важливий крок для нашої країни та початок шляху до запровадження механізму всеосяжної та неминучої відповідальності за міжнародні злочини".

"Зло відчуває слабкість і стає агресивнішим, якщо його не зупинити. Тому чим кращі механізми в наших руках, тим швидше ми притягнемо злочинців до відповідальності. Саме тому закликаємо держави приєднуватися до Конвенції та діяти разом, щоб забезпечити мир для всіх", – додала посадовиця.

На церемонії підписання Любляно-Гаазької конвенції в Гаазі були присутні представники 53 країн, з яких 15 – у статусі спостерігачів, сім міжнародних організацій та 10 організацій громадянського суспільства.

Документ було схвалено 80 державами на конференції 26 травня 2023 року в Любляні й відкрито для підписання в січні 2024 року у Гаазі. Любляно-Гаазька конвенція покликана врегулювати питання міжнародного співробітництва держав у справах про злочини за міжнародним правом.

Зокрема вона скасовує політичні обґрунтування й строк давності як підстави не видавати міжнародних злочинців, а також вимагає від підписантів самостійно проводити кримінальне розслідування згаданих міжнародних злочинів.

На початку січня президент Володимир Зеленський уповноважив заступницю міністра юстиції Ірину Мудру на підписання Любляно-Гаазької конвенції.