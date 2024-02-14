Украина - среди подписантов Конвенции о сотрудничестве в расследовании международных преступлений

Украина стала одной из 34 стран-подписантов Любляно-Гааагской конвенции о международном сотрудничестве по расследованию и судебному преследованию геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и других международных преступлений.

Об этом в Facebook сообщила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая, которая от имени Украины подписала документ, пишет "Европейская правда".

По словам Мудрой, подписание конвенции – это "важный шаг для нашей страны и начало пути к внедрению механизма всеобъемлющей и неизбежной ответственности за международные преступления".

"Зло чувствует слабость и становится более агрессивным, если его не остановить. Поэтому чем лучше механизмы в наших руках, тем быстрее мы привлечем преступников к ответственности. Именно поэтому призываем государства присоединяться к Конвенции и действовать вместе, чтобы обеспечить мир для всех", – добавила чиновница.

На церемонии подписания Любляно-Гааагской конвенции в Гааге присутствовали представители 53 стран, из которых 15 – в статусе наблюдателей, семь международных организаций и 10 организаций гражданского общества.

Документ был одобрен 80 государствами на конференции 26 мая 2023 года в Любляне и открыт для подписания в январе 2024 года в Гааге. Любляно-Гааагская конвенция призвана урегулировать вопросы международного сотрудничества государств по делам о преступлениях по международному праву.

В частности она отменяет политические обоснования и срок давности как основания не выдавать международных преступников, а также требует от подписантов самостоятельно проводить уголовное расследование упомянутых международных преступлений.

В начале января президент Владимир Зеленский уполномочил заместителя министра юстиции Ирину Мудрую на подписание Любляно-Гааагской конвенции.