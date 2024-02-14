ЄС застеріг Словаччину від скандальної ліквідації Спеціальної прокуратури

Європейський комісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс у листі до очільника словацького Мін'юсту Бориса Сусека закликав зупинити прискорене ухвалення суперечливої реформи кримінального кодексу й ліквідації Спеціальної прокуратури, що займалась розслідуванням тяжких злочинів і корупції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SME.

У листі від 8 лютого єврокомісар застерігав, що ухвалення реформи загрожує "непоправною шкодою", і Єврокомісії доведеться діяти, оскільки реформа вплине на європейське право і фінансові інтереси Європейського Союзу.

"Ми закликаємо вас зупинити прискорену законодавчу процедуру", – закликав Рейндерс у листі до Сусека. Як пише SME, подібними зверненнями Словаччина та Єврокомісія обмінювались щонайменше з грудня.

Словаччині може загрожувати процедура порушення Єврокомісії, яке може призвести до позову до Суду ЄС та штрафу, а в гіршому – так званий механізм обумовленості верховенства права, який поки що застосовувався лише проти Польщі та Угорщини.

Ця процедура застосовується, коли Єврокомісія вважає, що країни порушили верховенство права, що могло вплинути на управління європейськими грошима. Покаранням є призупинення використання коштів ЄС.

Нагадаємо, 9 лютого словацькі депутати урядової коаліції все ж проголосували за зміни до кримінального кодексу та ліквідацію Спеціальної прокуратури, що раніше зазнало гострої критики в країні та в ЄС.

Європарламент поставив під сумнів здатність Словаччини боротися з корупцією, якщо зміни будуть прийняті. Європейська прокуратура заявила, що плани Братислави загрожують захисту фінансових інтересів ЄС та його антикорупційній системі.