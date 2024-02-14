ЕС предостерег Словакию от скандальной ликвидации Специальной прокуратуры

Европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в письме к главе словацкого Минюста Борису Сусеку призвал остановить ускоренное принятие противоречивой реформы уголовного кодекса и ликвидации Специальной прокуратуры, которая занималась расследованием тяжких преступлений и коррупции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SME.

В письме от 8 февраля еврокомиссар предостерегал, что принятие реформы грозит "непоправимым вредом", и Еврокомиссии придется действовать, поскольку реформа повлияет на европейское право и финансовые интересы Европейского Союза.

"Мы призываем вас остановить ускоренную законодательную процедуру", – призвал Рейндерс в письме к Сусеку. Как пишет SME, подобными обращениями Словакия и Еврокомиссия обменивались по меньшей мере с декабря.

Словакии может грозить процедура нарушения Еврокомиссии, которое может привести к иску в Суд ЕС и штрафу, а в худшем – так называемый механизм обусловленности верховенства права, который пока применялся только против Польши и Венгрии.

Эта процедура применяется, когда Еврокомиссия считает, что страны нарушили верховенство права, что могло повлиять на управление европейскими деньгами. Наказанием является приостановление использования средств ЕС.

Напомним, 9 февраля словацкие депутаты правительственной коалиции все же проголосовали за изменения в уголовный кодекс и ликвидацию Специальной прокуратуры, что ранее подверглось острой критике в стране и в ЕС.

Европарламент поставил под сомнение способность Словакии бороться с коррупцией, если изменения будут приняты. Европейская прокуратура заявила, что планы Братиславы угрожают защите финансовых интересов ЕС и его антикоррупционной системе.