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Рада Європи: Смерть Навального додається до всіх злочинів РФ

П'ятниця, 16 лютого 2024, 15:42

В Раді Європи прокоментували інформацію про смерть опозиціонера Алексєя Навального у російській колонії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заявах президента Парламентської асамблеї Ради Європи Теодороса Русопулоса та генеральної секретарки Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич.

"Немає жодних сумнівів, що російська держава, яка намагалася його отруїти, незаконно ув'язнила та систематично піддавала його жахливому і нелюдському поводженню, несе повну відповідальність за його смерть. Це додається до всіх тих злочинів, які вже були скоєні російським режимом", – зазначив Русопулос.

За його словами, він "глибоко шокований жахливою новиною" про смерть Алексєя Навального, яка є "величезною втратою для російського народу".

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Водночас Пейчинович-Бурич наголосила, що трагічна доля Навального не може розглядатися окремо від порушень прав людини, з якими він зіткнувся, зокрема замах на його життя три роки тому, низку політично мотивованих кримінальних справ, а також його несправедливе ув'язнення й утримання в нелюдських та принизливих умовах.

"Я глибоко вражена та обурена новиною про раптову смерть... Навального в російській в'язниці. Російська влада повинна провести негайне та ретельне розслідування й надати його результати громадськості відповідно до своїх міжнародних зобов'язань", – вказала вона.

Федеральна служба виконання покарань повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

Нагадаємо, влітку під санкції Канади потрапили високопосадовці російського уряду, судової системи та слідчого комітету, а також три суди, включно з Басманним районним судом Москви, безпосередньо причетні до судів над Владіміром Кара-Мурзою та Алексєєм Навальним.

Також Державний департамент США вніс до санкційного списку чотирьох оперативників Федеральної служби безпеки Росії, причетних до отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального три роки тому.

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