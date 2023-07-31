Британія наклала санкції на шістьох росіян через вирок опозиціонеру Кара-Мурзі

Велика Британія в понеділок запровадила додаткові санкції проти російських громадян, причетних до ув’язнення російського опозиціонера й критика Путіна Владіміра Кара-Мурзи.

Це випливає з оновленого переліку санкцій проти громадян РФ, опублікованого на сайті британського уряду, пише "Європейська правда".

Обмеження у зв’язку із ув’язненням Кара-Мурзи торкнулись Віталія Бєліцького та Єкатєріни Дорохіної – членів колегії Московського міського суду, яка винесла вирок у справі російського опозиціонера.

Також санкції запровадили проти судді Наталії Дудар, яка відмовляла Кара-Мурзі у зміні запобіжного заходу попри його проблеми зі здоров’ям.

У санкційному списку Британії є державні прокурори у справі російського опозиціонера Борис Локтіонов й Анна Потичко, а також Даніла Міхєєв – так званий експерт обвинувачення, який свідчив у суді про поширення Кара-Мурзою нібито фейків про дії Росії в Україні.

У квітні, нагадаємо, Британія оголосила про санкції проти кількох росіян, причетних до отруєння та арешту опозиційного політика й журналіста Владіміра Кара-Мурзи.

Тоді, нагадаємо, російський суд засудив Владіміра Кара-Мурзу до 25 років позбавлення волі. Дисидент був ув'язнений і притягнутий до кримінальної відповідальності рік тому за засудження агресії Росії проти України.

У день оголошення нових британських санкцій перший апеляційний суд загальної юрисдикції в Москві залишив вирок Кара-Мурзі без змін.