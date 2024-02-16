Совет Европы: Смерть Навального добавляется ко всем преступлениям РФ

В Совете Европы прокомментировали информацию о смерти оппозиционера Алексея Навального в российской колонии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлениях президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодороса Русопулоса и генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

"Нет никаких сомнений, что российское государство, которое пыталось его отравить, незаконно заключило в тюрьму и систематически подвергало его ужасному и бесчеловечному обращению, несет полную ответственность за его смерть. Это добавляется ко всем тем преступлениям, которые уже были совершены российским режимом", – отметил Русопулос.

По его словам, он "глубоко шокирован ужасной новостью" о смерти Алексея Навального, которая является "огромной потерей для российского народа".

В то же время Пейчинович-Бурич подчеркнула, что трагическая судьба Навального не может рассматриваться отдельно от нарушений прав человека, с которыми он столкнулся, в том числе покушение на его жизнь три года назад, ряд политически мотивированных уголовных дел, а также его несправедливое заключение и содержание в бесчеловечных и унизительных условиях.

"Я глубоко потрясена и возмущена новостью о внезапной смерти... Навального в российской тюрьме. Российские власти должны провести немедленное и тщательное расследование и предоставить его результаты общественности в соответствии со своими международными обязательствами", – указала она.

Федеральная служба исполнения наказаний сообщила днем 16 февраля о смерти Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

Напомним, летом под санкции Канады попали высокопоставленные чиновники российского правительства, судебной системы и следственного комитета, а также три суда, включая Басманный районный суд Москвы, непосредственно причастные к судам над Владимиром Кара-Мурзой и Алексеем Навальным.

Также Государственный департамент США внес в санкционный список четырех оперативников Федеральной службы безопасности России, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального три года назад.