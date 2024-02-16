Столтенберг про смерть Навального: РФ має відповісти на дуже серйозні питання

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував інформацію про смерть опозиціонера Алексєя Навального у російській колонії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час спілкування з журналістами.

"Я глибоко засмучений та стурбований повідомленнями з Росії про смерть Алексєя Навального. Всі факти мають бути встановлені, і Росія має відповісти на дуже серйозні запитання", – зазначив генсек НАТО.

За його словами, наразі в Альянсі не мають жодної інформації щодо смерті опозиціонера, саме тому важливо, щоб усі факти були встановлені.

"Ми бачимо, що Росія стає дедалі більш авторитарною державою, що вона застосовує репресії проти опозиції протягом багатьох років... Я не буду сьогодні спекулювати. Я просто продовжуватиму закликати РФ до того, щоб усі факти були встановлені", – вказав Столтенберг.

Він додав, що Навальний "був дуже сильним голосом за свободу, за демократію", тому НАТО і члени Альянсу закликали до його негайного звільнення протягом тривалого часу.

Федеральна служба виконання покарань повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

Нагадаємо, влітку під санкції Канади потрапили високопосадовці російського уряду, судової системи та слідчого комітету, а також три суди, включно з Басманним районним судом Москви, безпосередньо причетні до судів над Владіміром Кара-Мурзою та Алексєєм Навальним.

Також Державний департамент США вніс до санкційного списку чотирьох оперативників Федеральної служби безпеки Росії, причетних до отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального три роки тому.