США наклали санкції на чотирьох працівників ФСБ, причетних до отруєння Навального

Державний департамент США в четвер вніс до санкційного списку чотирьох оперативників Федеральної служби безпеки Росії, причетних до отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального три роки тому.

Про це йдеться в повідомленні Держдепу, яке цитує "Європейська правда".

До чорного списку відповідно до так званого закону Магнітського про притягнення до відповідальності за порушення прав людини США внесли співробітників ФСБ Алексєя Александрова, Костянтина Кудрявцева, Івана Осіпова та Владіміра Панаєва.

"Ми також накладаємо візові обмеження на Александрова, Кудрявцева, Осіпова та Панаєва за їхню причетність до грубого порушення прав людини", – додають у зовнішньополітичному відомстві США.

У 2021 році Міністерство фінансів США вже накладало санкції щодо дев’яти росіян і двох російських організацій, причетних до отруєння Навального чи російської програми хімічної зброї.

Нагадаємо, давній критик і головний політичний опонент президента Росії Владіміра Путіна Навальний захворів на борту літака, що летів до Москви з Томська, в Сибіру, в серпні 2020 року.

Пізніше Навального евакуювали із Сибіру до берлінської лікарні, де німецькі військові експерти встановили, що він був отруєний хімічною нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок" – тією ж речовиною, що використовувалася при спробі вбивства Сергєя Скрипаля, яку, як вважають, здійснили російські спецслужби у Британії у 2018 році.

Навальний п'ять місяців лікувався в Німеччині, перш ніж вирішив повернутися до Росії. Він був заарештований після повернення до Москви в січні 2021 року.

У червні Європейський суд із прав людини ухвалив, що Росія порушила права російського опозиціонера Алексєя Навального, відмовившись порушити кримінальну справу за фактом його отруєння.