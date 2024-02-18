Прем’єр Нідерландів Марк Рютте, який є головним претендентом на посаду генсека НАТО, заявив, що Європа повинна припинити скаржитися щодо можливого повернення Дональда Трампа на посаду президента США та зосередитися на тому, що вона може зробити для України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

"Ми повинні припинити скиглити та нити щодо Трампа. Це (результат виборів – ред.) залежить від американців. Я не американець і не можу голосувати в США. Ми маємо працювати з тим, хто знаходиться на танцполі", – сказав Рютте на Мюнхенській безпековій конференції.

За його словами, Європа в будь-якому випадку повинна витрачати більше на оборону та нарощувати виробництво боєприпасів, а не тільки тому, що Трамп може повернутися до влади.

Очільник уряду Нідерландів зазначив, що Європа має збільшити свою підтримку України, тому що це в її інтересах.

"І все це ниття й стогін щодо Трампа. Я чую це постійно протягом останніх кількох днів. Давайте припинимо це робити", – сказав Рютте, додавши, що після розмови з американськими політиками в Мюнхені у нього "обережний оптимізм" щодо того, що пакет військової допомоги США Україні, який застряг у Конгресі, врешті-решт буде ухвалять.

Нагадаємо, Дональд Трамп на передвиборчому заході розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку НАТО.

Його слова викликали неабиякий резонанс серед союзників по Альянсу.

Генсек НАТО попросив Трампа не підривати систему стримування.

Детально про те, як заяви Трампа змінили ситуацію в НАТО, дивіться у відеопоясненні "Європейської правди".