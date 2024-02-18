Рютте – европейцам: Хватит ныть по поводу Трампа
Премьер Нидерландов Марк Рютте, который является главным претендентом на пост генсека НАТО, заявил, что Европа должна прекратить жаловаться относительно возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США и сосредоточиться на том, что она может сделать для Украины.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.
"Мы должны прекратить ныть и стонать по поводу Трампа. Это (результат выборов – ред.) зависит от американцев. Я не американец и не могу голосовать в США. Мы должны работать с тем, кто находится на танцполе", – сказал Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, Европа в любом случае должна тратить больше на оборону и наращивать производство боеприпасов, а не только потому, что Трамп может вернуться к власти.
Глава правительства Нидерландов отметил, что Европа должна увеличить свою поддержку Украины, потому что это в ее интересах.
"И все это нытье и стон по поводу Трампа. Я слышу это постоянно в течение последних нескольких дней. Давайте прекратим это делать", – сказал Рютте, добавив, что после разговора с американскими политиками в Мюнхене у него "осторожный оптимизм" относительно того, что пакет военной помощи США Украине, который застрял в Конгрессе, в конце концов будет принят.
Напомним, Дональд Трамп на предвыборном мероприятии рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность НАТО.
Его слова вызвали большой резонанс среди союзников по Альянсу.
Генсек НАТО попросил Трампа не подрывать систему сдерживания.
Подробно о том, как заявления Трампа изменили ситуацию в НАТО, смотрите в видеообъяснении "Европейской правды".