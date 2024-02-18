Премьер Нидерландов Марк Рютте, который является главным претендентом на пост генсека НАТО, заявил, что Европа должна прекратить жаловаться относительно возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США и сосредоточиться на том, что она может сделать для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

"Мы должны прекратить ныть и стонать по поводу Трампа. Это (результат выборов – ред.) зависит от американцев. Я не американец и не могу голосовать в США. Мы должны работать с тем, кто находится на танцполе", – сказал Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, Европа в любом случае должна тратить больше на оборону и наращивать производство боеприпасов, а не только потому, что Трамп может вернуться к власти.

Глава правительства Нидерландов отметил, что Европа должна увеличить свою поддержку Украины, потому что это в ее интересах.

"И все это нытье и стон по поводу Трампа. Я слышу это постоянно в течение последних нескольких дней. Давайте прекратим это делать", – сказал Рютте, добавив, что после разговора с американскими политиками в Мюнхене у него "осторожный оптимизм" относительно того, что пакет военной помощи США Украине, который застрял в Конгрессе, в конце концов будет принят.

Напомним, Дональд Трамп на предвыборном мероприятии рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность НАТО.

Его слова вызвали большой резонанс среди союзников по Альянсу.

Генсек НАТО попросил Трампа не подрывать систему сдерживания.

Подробно о том, как заявления Трампа изменили ситуацию в НАТО, смотрите в видеообъяснении "Европейской правды".