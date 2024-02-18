США завдали п'ять нових ударів по хуситах

Сполучені Штати завдали п'ять ударів з метою самооборони в районах Ємену, контрольованих підтримуваними Іраном бойовиками-хуситами.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Центральне командування (CENTCOM) США.

У суботу сили США успішно завдали ударів по трьох мобільних протикорабельних крилатих ракетах, одному підводному безпілотнику та одному надводному безпілотнику, йдеться в повідомленні.

"Це перше застосування хуситами безпілотників, яке відслідкували, з моменту початку атак 23 жовтня 2023 року", – зазначає CENTCOM.

Центральне командування заявило, що визначило, що ракети та безпілотники становлять безпосередню загрозу для кораблів ВМС США, а також торгових суден в цьому районі.

З грудня США започаткували спеціальну військову місію у регіоні за участі 10 союзників з метою захищати торгові судна. Відтоді збили численні ракети й дрони, запущені хуситами, та неодноразово завдавали ударів по їхніх військових об'єктах та зброї на території Ємену.

З 19 лютого офіційно почне роботу військово-морська місія ЄС із захисту цивільного судноплавства в Червоному морі під назвою Aspides.

В кінці 2023 року США оголосили санкції проти мережі, через яку хусити отримували кошти з Ірану.

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