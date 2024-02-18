CША анонсували санкції проти єменських хуситів як терористичної групи

Державний департамент США 17 лютого заявив, що Штати оголошують єменських хуситів, підтримуваних Іраном, терористичною групою, що буде супроводжуватися відповідними санкціями.

Про це йдеться у заяві Держдепу, пише "Європейська правда".

Майбутні обмеження у зв’язку з цим рішенням почнуть діяти через 30 днів після оголошення.

США аргументують рішення тим, що хусити останнім часом здійснюють безпрецедентні напади на торгові судна у регіоні та сили союзників, які намагаються їх захищати, створюючи великі проблеми для глобальної торгівлі.

"Дані обмеження мають на меті забезпечити відповідальність за терористичн ідії групи. Якщо хусити припинять напади у Червоному морі і Аденській затоці, США переглянуть рішення", – зазначають у заяві.

Держдеп зазначив, що у рішенні спробують уникнути негативних наслідків для звичайного єменського населення.

Зокрема, залишаться дозволеними операції для постачання продовольчих товарів, медикаментів, пального, особисті грошові перекази тощо.

Нагадаємо, від середини листопада бойовики-хусити в Ємені неодноразово запускали безпілотники й ракети проти торгових суден у Червоному морі, пояснюючи це солідарністю з палестинським народом.

З грудня США започаткували спеціальну військову місію у регіоні за участі 10 союзників з метою захищати торгові судна. Відтоді збили численні ракети й дрони, запущені хуситами, та неодноразово завдавали ударів по їхніх військових об'єктах та зброї на території Ємену.

З 19 лютого офіційно почне роботу військово-морська місія ЄС із захисту цивільного судноплавства в Червоному морі під назвою Aspides.

В кінці 2023 року США оголосили санкції проти мережі, через яку хусити отримували кошти з Ірану.

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