США нанесли пять новых ударов по хуситам

Соединенные Штаты нанесли пять ударов в целях самообороны в районах Йемена, контролируемых поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Центральное командование (CENTCOM) США.

В субботу силы США успешно нанесли удары по трем мобильным противокорабельным крылатым ракетам, одному подводному беспилотнику и одному надводному беспилотнику, говорится в сообщении.

"Это первое применение хуситами беспилотников, которое отследили, с момента начала атак 23 октября 2023 года", – отмечает CENTCOM.

Центральное командование заявило, что определило, что ракеты и беспилотники представляют непосредственную угрозу для кораблей ВМС США, а также торговых судов в этом районе.

С декабря США начали специальную военную миссию в регионе с участием 10 союзников с целью защищать торговые суда. С тех пор сбили многочисленные ракеты и дроны, запущенные хуситами, и неоднократно наносили удары по их военным объектам и оружию на территории Йемена.

С 19 февраля официально начнет работу военно-морская миссия ЕС по защите гражданского судоходства в Красном море под названием Aspides.

В конце 2023 года США объявили санкции против сети, через которую хуситы получали средства из Ирана.

Читайте также: Йеменские хуситы убивают торговлю. Чем грозит конфликт в Красном море?