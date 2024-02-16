Офіційно: ЄС дасть старт військово-морській місії в Червоному морі 19 лютого

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу під час зустрічі в понеділок, 19 лютого, дадуть старт військово-морській місії із захисту цивільного судноплавства в Червоному морі під назвою Aspides.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, журналістам 16 лютого заявив високопосадовець ЄС.

За словами європейського посадовця, місія Aspides, що грецькою означає "щит", після рішення Ради Євросоюзу має розгорнутись протягом кількох тижнів і налічувати щонайменше чотири бойові кораблі.

Відомо, що до неї вже погодились долучитись Франція, Німеччина, Італія та Бельгія. Командувачем місії буде представник Греції, а за оперативне управління на морі відповідатиме італієць, підтвердили в ЄС.

Мандат Aspides, за словами європейського посадовця, розрахований на рік, обмежується захистом цивільного судноплавства в Червоному морі та не передбачає будь-яких дій на території Ємену, звідки хусити здійснюють атаки на кораблі.

Водночас ЄС буде постійно координувати свої дії в Червоному морі зі США, які з кінця грудня розгорнули там власну місію Prosperity Guardian.

Про наміри Євросоюзу створити місію для захисту кораблів у Червоному морі вперше стало відомо на початку січня.

Нагадаємо, від середини листопада бойовики-хусити в Ємені неодноразово запускали безпілотники й ракети проти торгових суден у Червоному морі, стверджуючи, що діють на знак солідарності з палестинцями проти військових дій Ізраїлю в секторі Гази.

ЗМІ повідомили, що адміністрація Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені.

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