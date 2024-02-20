У Фінляндії фіксують "тисячі" мігрантів, які хочуть в’їхати з території Росії

Міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен на пресконференції 20 лютого заявила, що "тисячі" мігрантів з третіх країн очікують на перетин кордону з території Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

За словами Рантанен, фінська сторона отримала інформацію про "тисячі людей на російській стороні" кордону РФ та Фінляндії, які хочуть потрапити на територію країни. Вона додала, що це становить загрозу для суспільства.

Голова фінського МВС допустила, що з приходом весни, коли температура підніметься й розтане глибокий сніг, все більше мігрантів намагатимуться нелегально перетнути кордон через прикордонну лісисту місцевість.

Вона також заявила, що чинне законодавство ЄС не пропонує рішень для врегулювання ситуацій, подібних до тієї, перед якою постала Фінляндія.

Наприкінці минулого року Фінляндія закрила всі пункти перетину кордону з Росією на тлі зростання кількості мігрантів, які не мали документів для в'їзду до Європейського Союзу. Гельсінкі звинувачує Москву у штучному створенні міграційної кризи.

Наразі кордон тимчасово закритий до середини квітня, але й протягом цього періоду були випадки перетину кордону мігрантами навпростець через ліси.

Напередодні МВС Фінляндії заявило, що швидко розробить законопроєкт про посилення безпеки кордонів і боротьбу зі спробами Москви чинити тиск на Фінляндію у формі інструменталізованої міграції.