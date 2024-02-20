Фінляндія готує проєкт для системної протидії "шантажу мігрантами"

Міністерство внутрішніх справ Фінляндії готує проєкт закону для системної протидії використанню міграції як інструменту тиску і посилення безпеки на кордоні.

Повідомлення про це відомство опублікувало у понеділок, пише "Європейська правда".

МВС розраховує, що проєкт буде готовий до розгляду парламентом у березні 2024 року.

У ньому пропонують поправки до законодавства для "ефективної протидії тиску на Фінляндію з використанням для цього імміграції та посилення безпеки кордону".

Відомство відзначає, що гібридний тиск з боку Росії на Фінляндії буде довгостроковим, а "шантаж мігрантами" може набирати ширших і більш серйозних форм, аніж це було досі.

Раніше уряд Фінляндії вирішив, що сухопутний кордон з Росією, який майже безперервно закритий з 30 листопада, залишаться закритим щонайменш до 14 квітня 2024 року.

Протягом цього періоду були випадки перетину кордону мігрантами навпростець через ліси.

Детально про те, як Росія штучно створює міграційну кризу на кордоні Фінляндії, читайте у статті "Фінляндія тримає оборону".