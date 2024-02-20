В Финляндии фиксируют тысячи мигрантов, желающих въехать с территории России

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен на пресс-конференции 20 февраля заявила, что тысячи мигрантов из третьих стран ожидают пересечения границы с территории России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

По словам Рантанен, финская сторона получила информацию о "тысячах людей на российской стороне" границы РФ и Финляндии, которые хотят попасть на территорию страны. Она добавила, что это представляет угрозу для общества.

Глава финского МВД допустила, что с приходом весны, когда температура поднимется и растает глубокий снег, все больше мигрантов будут пытаться нелегально пересечь границу через приграничную лесистую местность.

Она также заявила, что действующее законодательство ЕС не предлагает решений для урегулирования ситуаций, подобных той, с которой столкнулась Финляндия.

В конце прошлого года Финляндия закрыла все пункты пересечения границы с Россией на фоне роста количества мигрантов, которые не имели документов для въезда в Европейский Союз. Хельсинки обвиняет Москву в искусственном создании миграционного кризиса.

Сейчас граница временно закрыта до середины апреля, но и в течение этого периода были случаи пересечения границы мигрантами напрямик через леса.

Накануне МВД Финляндии заявило, что быстро разработает законопроект об усилении безопасности границ и борьбу с попытками Москвы оказывать давление на Финляндию в форме инструментализованной миграции.