Фінляндія не відкриє кордон з Росією до середини весни

Уряд Фінляндії ухвалив рішення про те, що пункти перетину сухопутного кордону між Фінляндією і Росією залишаться закритими до 14 квітня 2024 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив фінський телерадіомовник Yle.

Ухвалене рішення продовжує термін повного закриття східного кордону країни на два місяці. У МВС країни пояснили, що в ситуації, що склалася, подальше закриття кордону необхідне і пропорційне.

Міністерство вважає, що йдеться про серйозну загрозу національній безпеці та громадському порядку, спричинену явищем інструменталізованої імміграції.

З огляду на інформацію від різних посадовців, мігранти, найімовірніше, продовжать прибувати з РФ, якщо на східному кордоні буде відкрито пункти перетину, відзначили в МВС.

"Отримана інформація підтверджує оцінку того, що Росія продовжує свою гібридну операцію. Є підстави вважати, що це довгострокова ситуація. У районі російського кордону перебувають щонайменше сотні, а можливо, і тисячі мігрантів, які очікують на можливість продовжити свій шлях до Фінляндії", – заявила глава МВС Марі Рантанен.

За оцінками МВС, якби не було обмежень, то кількість мігрантів, які прибувають через східний кордон, варіювалася б від 10 000 до 20 000 прохачів притулку на рік.

У Гельсінкі наголосили, що російська сторона досі стримано реагувала на пропозиції прикордонних служб про переговори та пропозиції щодо регулювання ситуації.

На вихідних прем’єр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що східний кордон Фінляндії з Росією залишатиметься закритим, оскільки безпека кордонів країни – на першому місці.

Уперше фінсько-російський кордон закрили в листопаді 2023 року.

У січні пересіченою місцевістю кордон Фінляндії та Росії перейшли кілька десятків людей, які згодом попросили притулку у Фінляндії.

Жоден з мігрантів-шукачів притулку, які потрапили у Фінляндію через кордон з Росією, поки не отримав позитивного рішення.



