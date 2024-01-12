Фінські прикордонники визнають, що не можуть на 100% запобігти приходу мігрантів з РФ через ліс

У Прикордонній службі Фінляндії визнали, що попри усі їхні старання випадки несанкціонованого перетину кордону з Росії можуть повторюватися, тому що пильно стежити за кордоном такої протяжності фактично неможливо.

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", про це Прикордонна служба повідомила у коментарі ЗМІ після другого за останні дні непоміченого перетину кордону групою мігрантів через ліси.

Представник Прикордонної служби Марко Саарекс зазначив, що цілковито запобігти перетину кордону по усій його протяжності – близько 1300 км – практично неможливо, і подібні випадки можуть стати більш масовим явищем.

"Така загроза є, і це було зрозуміло, відколи таке явище з’явилося на офіційних пунктах перетину… Запобігти цьому практично неможливо, якщо враховувати протяжність східного кордону і наявні людські ресурси. Ми не маємо такої кількості співробітників, щоби патрулі чергували через кожні 50 метрів", – пояснив він, додавши, що у цьому сенсі пильність місцевих мешканців також відіграє важливу роль.

"Ми посилимо контроль на кордоні, ми будемо затримувати людей, якщо будуть нові такі випадки, та вести розслідування – що вже відбувається", – додав Марко Саарекс.

Він додав, що є розвіддані про присутність з російського боку неподалік від кордону "значної кількості" людей, які шукають способи потрапити до Фінляндії або транзитом через Фінляндію в інші країни Європи.

Нагадаємо, у четвер 11 громадян Іраку змогли непомітно потрапити на територію Фінляндії в районі Лаппеенранти і попросили про притулок. Перед тим у середу, вперше за тривалий час, такий випадок трапився в іншому місці на 80 км північніше – кордон перейшли четверо шукачів притулку.

Ці два випадки є новим розвитком подій на російсько-фінському кордоні. До цього часу шукачі притулку прибували на фінський кордон лише через КПП велосипедами, доки Фінляндія не ухвалила рішення про закриття пунктів пропуску.

Як відомо, вранці у п’ятницю уряд вчергове продовжив термін закриття усіх КПП на кордоні з Росією до 11 лютого.

Детально про те, як Росія штучно створює міграційну кризу на кордоні Фінляндії, читайте у статті "Фінляндія тримає оборону".