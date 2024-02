Бойовики-хусити серйозно пошкодили торгове судно на шляху до Червоного моря

Бойовики-хусити, що діють з території Ємену, завдали серйозних пошкоджень торговому судну під прапором Белізу, яке прямувало у Червоне море.

Про це повідомляє Associated Press, пише "Європейська правда".

Внаслідок ракетного удару хуситів отримав значні пошкодження корабель під прапором Белізу, що перебував на той момент у Баб-ель-Мандебській протоці, між Аеднською затокою і Червоним морем. Команді довелося залишити судно.

Ще одне судно, як повідомляють, двічі потрапило під обстріл в Аденській затоці.

Центральне командування армії США згодом опублікувало комюніке, у якому повідомило деталі інциденту.

Згідно з ним, обстріл стався ввечері між 21:30 і 22:45, з контрольованих хуситами районів випустили дві балістичні протикорабельні ракети. Ціллю став балкер MV Rubymar під прапором Белізу, що належить британській компанії.

Feb. 18 Summary of Red Sea Activities



Between 9:30 and 10:45 p.m., Feb. 18, two anti-ship ballistic missiles were launched from Iranian-backed Houthi terrorist-controlled areas of Yemen toward MV Rubymar, a Belize-flagged, UK-owned bulk carrier. One of the missiles struck the… pic.twitter.com/d6Ty7YTwcG