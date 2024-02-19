Бойовики-хусити серйозно пошкодили торгове судно на шляху до Червоного моря

Бойовики-хусити, що діють з території Ємену, завдали серйозних пошкоджень торговому судну під прапором Белізу, яке прямувало у Червоне море.

Про це повідомляє Associated Press, пише "Європейська правда".

Внаслідок ракетного удару хуситів отримав значні пошкодження корабель під прапором Белізу, що перебував на той момент у Баб-ель-Мандебській протоці, між Аеднською затокою і Червоним морем. Команді довелося залишити судно.

Ще одне судно, як повідомляють, двічі потрапило під обстріл в Аденській затоці.

Центральне командування армії США згодом опублікувало комюніке, у якому повідомило деталі інциденту.

Згідно з ним, обстріл стався ввечері між 21:30 і 22:45, з контрольованих хуситами районів випустили дві балістичні протикорабельні ракети. Ціллю став балкер MV Rubymar під прапором Белізу, що належить британській компанії.

Feb. 18 Summary of Red Sea Activities



Between 9:30 and 10:45 p.m., Feb. 18, two anti-ship ballistic missiles were launched from Iranian-backed Houthi terrorist-controlled areas of Yemen toward MV Rubymar, a Belize-flagged, UK-owned bulk carrier. One of the missiles struck the… pic.twitter.com/d6Ty7YTwcG — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 19, 2024

"Одна з ракет поцілила у судно, завдавши пошкоджень. Корабель подав заклик про допомогу, на який відгукнувся військовий корабель коаліції та ще одне торгове судно… Команду перевезли до найближчого порту на борту цього торгового судна", – йдеться у повідомленні.

Хусити заявили, нібито збили американський розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper, але американське командування не коментувало цього.

Перед цим у суботу американські сили у Червоному морі завдали нових ударів по хуситах.

Як відомо, з середини листопада підтримувані Іраном бойовики-хусити, що діють на території Ємену, регулярно обстрілюють торгові судна, які прямують через Червоне море, заявивши, що таким чином висловлюють протест проти військової операції Ізраїлю в секторі Гази.

У грудні США започаткували спеціальну військову місію у регіоні за участі 10 союзників з метою захищати торгові судна. Відтоді збили численні ракети й дрони, запущені хуситами, та неодноразово завдавали ударів по їхніх військових об'єктах та зброї на території Ємену.

З 19 лютого офіційно почала роботу військово-морська місія ЄС для захисту цивільного судноплавства в Червоному морі під назвою Aspides.