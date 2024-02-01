Італія може відправити у район Червоного моря корабель і літаки

Італія може направити літаки у район Червоного моря в межах своєї участі у військово-морській місії ЄС Aspides для захисту торгових суден від нападів повстанців-хуситів.

Про це заявив італійський міністр оборони Гвідо Крозетто, якого цитує ANSA, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, у місії братиме участь щонайменше один італійський корабель терміном на рік.

"І ми також розглядаємо можливість відправки повітряних засобів для спостереження і збору даних", – заявив Крозетто на спільному засіданні оборонних комітетів Сенату і Нижньої палати італійського парламенту.

Раніше ЗМІ повідомили, що постійні представники країн-членів Європейського Союзу схвалили створення військово-морської місії ЄС із захисту морського судноплавства у Червоному морі, якому загрожують атаки повстанців-хуситів із Ємену.

Згідно з пропозиціями Європейської служби зовнішніх справ, з якими ознайомились журналісти, місія передбачатиме "щонайменше три есмінці або фрегати, оснащені системами ППО, з багатоцільовими можливостями протягом щонайменше одного року".

Раніше ЄС розглядав можливість використання для цієї цілі своєї місії "Аталанта" з протидії піратству, яка діє в Індійському океані, але Іспанія виступила проти, хоча не відкинула можливість організації окремої місії.

Свою місію в Червоному морі вже розгорнули США. У грудні розпочалась операція Prosperity Guardian, яка складається зі спеціальної коаліції до 20 партнерів.