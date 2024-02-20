Франция сбила два беспилотника хуситов в рамках миссии ЕС в Красном море

Вооруженные силы Франции, приобщенные к миссии Европейского Союза по защите судоходства в Красном море Aspides, 20 февраля сообщили об уничтожении двух беспилотников йеменских повстанцев-хуситов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В сообщении Министерства вооруженных сил Франции отмечается, что в ночь на 20 февраля французские многоцелевые фрегаты в зонах патрулирования в Аденском заливе и южной части Красного моря зафиксировали дроны хуситов.

"Два беспилотника были сбиты и уничтожены", – добавили там.

В оборонном ведомстве добавили, что приняли меры в рамках операции Aspides, начатой Европейским Союзом 19 февраля под командованием Греции для защиты гражданского судоходства в регионе.

О намерениях Евросоюза создать миссию для защиты кораблей в Красном море впервые стало известно в начале января. Известно, что к миссии уже согласились присоединиться Германия, Италия и Бельгия.

Напомним, с середины ноября боевики-хуситы в Йемене неоднократно запускали беспилотники и ракеты против торговых судов в Красном море, утверждая, что действуют в знак солидарности с палестинцами против военных действий Израиля в секторе Газы.