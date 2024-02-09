Міністр оборони Данії: Росія може напасти на НАТО через 3-5 років

Росія переозброюється швидше, ніж очікувалося, і може напасти на країну НАТО протягом трьох-п'яти років.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив у п'ятницю міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, якого цитує агентство Reuters.

"Потенціал Росії у виробництві військової техніки надзвичайно зріс", – сказав Троельс Лунд Поульсен в інтерв'ю газеті Jyllands-Posten

Він наголосив, що Данія повинна прискорити свої військові інвестиції..

"Не можна виключати, що протягом трьох-п'яти років Росія випробує на міцність статтю 5 і солідарність НАТО. Це не була оцінка НАТО в 2023 році. Це нові знання, які зараз виходять на перший план", – сказав він.

Поульсен зазначив, що прямої загрози для Данії немає, але Альянс може зіткнутися з гібридними атаками, спрямованими на дестабілізацію країни-члена.

"Росія потенційно має бажання зробити це. Тепер вони також можуть мати можливість отримати військовий потенціал раніше, ніж ми очікували. Є підстави для справжнього занепокоєння", – сказав він.

Зміна оцінки загрози відбулася після того, як інші європейські країни НАТО виступили з аналогічними попередженнями протягом останніх тижнів.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.

Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден та міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін заявили, що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.

А головнокомандувач Збройних сил Норвегії закликав не гаяти "вікно можливостей" на підготовку до потенційного прямого протистояння Росії, тому що цей час може скінчитись вже за кілька років.