Министр обороны Литвы не думает, что российская угроза для НАТО возрастет, пока РФ "увязла" в Украине

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что непосредственная угроза для стран НАТО со стороны России вряд ли начнет нарастать, пока Москва бросает все ресурсы на войну в Украине.

Об этом он сказал в интервью LRT, пишет "Европейская правда".

Анушаускаса попросили прокомментировать заявления ряда политических и военных лидеров из европейских стран о том, что в ближайшие годы Россия может решиться на агрессию против кого-то из членов НАТО.

Министр ответил, что новой информации всегда много, и возможны различные ее интерпретации – как и свидетельствуют заявления из разных стран, где оценки варьируются от ближайших лет до перспективы 5-8 лет.

"Если подытожить, что говорят министры обороны – российская угроза не уменьшилась", – сказал Анушаускас, добавив, что многое зависит от развития событий в российско-украинской войне.

"Россия не имеет возможности вдруг бросить какие-то силы под границы стран НАТО. Но после завершения войны такие возможности, конечно, появятся", – отметил он.

Его также спросили, что означала бы для Литвы реализация прогнозов эстонской разведки о том, что в следующие 10 лет Россия удвоит количество войск вдоль восточного фланга НАТО – на границе с государствами Балтии и Финляндией.

"Надо отметить, что Россия сначала должна восстановить их там на том уровне, который был, и потом уже увеличивать. Такое увеличение предусмотрено в их планах до 2030 года. Но пока что наращивания сил нет – все ресурсы идут в Украину. Мы видим этот процесс – все, от боеприпасов до бронетехники, просто перебрасывается туда, где им это наиболее нужно. И это линия фронта в Украине.

Чтобы ситуация изменилась, Россия должна прекратить вести боевые действия в Украине, и тогда уже Россия сможет перебросить силы под границы НАТО... Но если уж мы говорим о десятилетиях, а российские планы наращивания потенциала рассчитаны до 2030 года, то балтийские государства и другие члены НАТО также запланировали увеличение своих возможностей, и соотношение может оказаться не таким, как хотела бы Россия", – отметил Анушаускас.

Он подытожил, что европейские страны имеют "окно" времени, за которое возможно подготовиться к росту угрозы.

"И, думаю, это самый важный месседж для нашего общества – не то, что мы боимся России, а что мы усиливаем свои возможности, чтобы Россия видела, что наш оборонный потенциал растет", – сказал министр обороны Литвы.

Министр также прогнозирует "новые формы" поддержки Украины со стороны союзников.

Ранее сообщалось, что в Литве разрабатывают собственный дрон-камикадзе.