У Румунії погодили заходи зі зміцнення оборони на тлі атак РФ біля свого кордону

Рада національної оборони Румунії на засіданні 21 лютого погодила "заходи з посилення румунських збройних сил" в контексті російських атак на території України біля румунського кордону.

Про це, як пише "Європейська правда", сповістила пресслужба румунського президента.

Члени Ради нацоборони Румунії констатували, що країна користується підтримкою НАТО для захисту безпеки в Дунайському регіоні і на Чорноморському узбережжі, але вона "має супроводжуватись посиленням власних зусиль з посилення національної оборони".

"З цією метою члени Ради доручили вжити заходів зі зміцнення румунських Збройних сил, зокрема шляхом забезпечення належної правової бази, яка б відповідала оборонним потребам Румунії в нинішньому контексті", – йдеться в повідомленні.

Також румунська влада вирішила продовжувати дипломатичні кроки для припинення воєнної агресії Росії та надання багатовимірної підтримки Україні.

"Румунія продовжить працювати з союзниками над забезпеченням надійних і ефективних сил стримування і оборони НАТО, збільшенням присутності Альянсу в нашій країні, а також підтримкою вразливих партнерів у регіоні, зокрема Республіки Молдова", – додали в пресслужбі президента Румунії.

Нагадаємо, під час атаки російських безпілотників в Одеській області в ніч проти 10 лютого у Румунії оголосили попередження для населення прикордонних населених пунктів і підіймали винищувачі F-16.

Крім того, у Молдові виявили уламки безпілотника Shahed, якими російські окупаційні війська атакують Україну.

Водночас румунський прем’єр Марчел Чолаку заявив, що РФ не здійснювала цілеспрямованих нападів на країну і не робитиме цього в майбутньому.