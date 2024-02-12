Президент Румунії скликає Раду нацоборони, обговорять агресію РФ проти України

Румунський президент Клаус Йоганніс оголосив про скликання засідання Вищої ради національної оборони, яке відбудеться вдень 21 лютого.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба румунського лідера.

Під час засідання Вищої ради національної оборони планують обговорити питання, пов'язані з "безпековою ситуацією в Чорноморському регіоні в контексті російської агресії проти України та її наслідки для Румунії".

Також учасники проаналізують розвиток оборонного сектору й війська, протидію кіберзагрозам у минулому році, а ще "інші актуальні питання у сфері національної безпеки".

Про скликання Ради стало відомо після того, як під час атаки російських безпілотників в Одеській області в ніч проти 10 лютого у Румунії оголосили попередження для населення прикордонних населених пунктів і підіймали винищувачі F-16.

Крім того, у Молдові виявили уламки безпілотника Shahed, якими російські окупаційні війська атакують Україну.

Водночас румунський прем’єр Марчел Чолаку заявив, що РФ не здійснювала цілеспрямованих нападів на країну і не робитиме цього в майбутньому.