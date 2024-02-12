Прем’єр Румунії впевнений, що РФ не нападатиме на його країну

Румунський прем’єр Марчел Чолаку заявив, що РФ не здійснювала цілеспрямованих нападів на країну і не робитиме цього в майбутньому.

Заяву очільника румунського уряду наводить Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

"Російська Федерація не ініціювала жодної навмисної агресії проти Румунії, і я з упевненістю стверджую, що вона не зробить цього, оскільки їй бракує підстав", – сказав Чолаку.

Свої заяви він зробив після того, як у ніч на 10 лютого жителі повіту Тулча, що на кордоні з Україною, отримали три попередження через систему RO-ALERT про ймовірність появи літальних об'єктів.

Чолаку наголосив на важливості поширення попереджень для інформування громадян.

"Це форма поваги, яку держава повинна виявляти до свого населення, забезпечуючи його інформування, незважаючи на будь-які незручності, які це може спричинити", – додав він.

Нагадаємо, під час атаки російських безпілотників в Одеській області в ніч проти 10 лютого у Румунії оголосили попередження для населення прикордонних населених пунктів і піднімали винищувачі F-16.

Крім того, у Молдові виявили уламки безпілотника Shahed, якими російські окупаційні війська атакують Україну.