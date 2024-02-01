Голова Генштабу Румунії закликає готуватись до можливої війни з Росією

Очільник Генерального штабу Збройних сил Румунії Георгіца Влад вважає, що румунське населення, як і всі мешканці Європи, повинні готуватись до можливого поширення російської агресії за межі України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю румунській службі "Радіо Свобода" 1 лютого.

Влад наголосив, що Росія "стала проблемою для світового порядку і для демократії", тож фактично веде війну не просто з Україною, а "з демократичним світом". "Населення Румунії, як і все населення Європейського Союзу, Європи, повинно хвилюватись, і ми повинні ухвалити відповідні заходи, щоб бути готовими", – додав він.

Голова румунського Генштабу підкреслив, що в разі перемоги в Україні РФ не зупиниться і, найімовірніше, нападе на Молдову й викличе ескалацію на Західних Балканах.

"Я більш ніж упевнений, що президент Путін вдасться до ескалації в найближчому майбутньому", – зазначив Влад.

Румунський топ-військовий закликав країни НАТО поповнити запаси озброєнь і підготувати населення – зокрема, ймовірно, шляхом запровадження добровільної військової служби для всього населення.

У Румунії Влад закликав до правових реформ, аби дати країні можливість захищатися від російських безпілотників. За його словами, принаймні один безпілотник РФ румунській стороні не вдалося збити, оскільки законодавство цього не дозволяє.

Нагадаємо, схожі заяви останнім часом пролунали від військових багатьох інших країн. Так, міністр оборони Німеччини припускає, що Росія може напасти на когось із членів НАТО через 5-8 років.

Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден та міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін заявили, що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.

А головнокомандувач Збройних сил Норвегії закликав не гаяти "вікно можливостей" на підготовку до потенційного прямого протистояння Росії, тому що цей час може скінчитись вже за кілька років.