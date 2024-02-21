В Румынии согласовали меры по укреплению обороны на фоне атак РФ у своей границы

Совет национальной обороны Румынии на заседании 21 февраля согласовал "меры по усилению румынских вооруженных сил" в контексте российских атак на территории Украины у румынской границы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", известила пресс-служба румынского президента.

Члены Совета нацобороны Румынии констатировали, что страна пользуется поддержкой НАТО для защиты безопасности в Дунайском регионе и на Черноморском побережье, но она "должна сопровождаться усилением собственных усилий по усилению национальной обороны".

"С этой целью члены Совета поручили принять меры по укреплению румынских Вооруженных сил, в частности путем обеспечения надлежащей правовой базы, отвечающей оборонным потребностям Румынии в нынешнем контексте", – говорится в сообщении.

Также румынская власть решила продолжать дипломатические шаги по прекращению военной агрессии России и оказанию многомерной поддержки Украине.

"Румыния продолжит работать с союзниками над обеспечением надежных и эффективных сил сдерживания и обороны НАТО, увеличением присутствия Альянса в нашей стране, а также поддержкой уязвимых партнеров в регионе, в частности Республики Молдова", – добавили в пресс-службе президента Румынии.

Напомним, во время атаки российских беспилотников в Одесской области в ночь на 10 февраля в Румынии объявили предупреждение для населения приграничных населенных пунктов и поднимали истребители F-16.

Кроме того, в Молдове обнаружили обломки беспилотника Shahed, которыми российские оккупационные войска атакуют Украину.

В то же время румынский премьер Марчел Чолаку заявил, что РФ не совершала целенаправленных нападений на страну и не будет делать этого в будущем.