В ОП опублікували тексти безпекових угод із Канадою та Італією

Офіс президента опублікував тексти угод про співробітництво в галузі безпеки з Канадою та Італією, підписаних під час візиту лідерів цих країн до Києва 24 лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Безпекова угода України з Канадою складається з восьми розділів, які визначають її цілі; процес консультацій у разі нападу на одну зі сторін; а також конкретні сфери й напрямки співпраці.

Як уже повідомлялось, двостороння угода насамперед передбачає, що у 2024 році Канада надасть Україні макроекономічної та військової підтримки на суму 3,02 мільярда канадських доларів (понад 2,2 мільярда доларів США).

Також уперше в подібних угодах передбачене створення Канадсько-українського стратегічного безпекового партнерства, яке визначає сфери для посилення співпраці в різних галузях, зокрема оборони.

Угода з Італією також складається з восьми подібних блоків і розбита на 20 статтей.

Безпекова угода передбачає конкретний перелік видів озброєнь, зокрема засоби далекобійного ураження, які Італія надаватиме Україні, а також поглиблення співпраці у низці сфер і зобов'язання Італії з відбудови України.

Нагадаємо, окрім Італії, на сьогодні безпекові угоди Україна вже підписала з Британією, Німеччиною, Францією та Данією.

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