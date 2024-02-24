В ОП опубликовали тексты соглашений по безопасности с Канадой и Италией

Офис президента опубликовал тексты соглашений о сотрудничестве в области безопасности с Канадой и Италией, подписанных во время визита лидеров этих стран в Киев 24 февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Соглашение по безопасности Украины с Канадой состоит из восьми разделов, которые определяют его цели; процесс консультаций в случае нападения на одну из сторон; а также конкретные сферы и направления сотрудничества.

Как уже сообщалось, двустороннее соглашение прежде всего предусматривает, что в 2024 году Канада предоставит Украине макроэкономическую и военную поддержку на сумму 3,02 миллиарда канадских долларов (более 2,2 миллиарда долларов США).

Также впервые в подобных соглашениях предусмотрено создание Канадско-украинского стратегического партнерства по безопасности, которое определяет сферы для усиления сотрудничества в различных областях, в частности обороны.

Соглашение с Италией также состоит из восьми подобных блоков и разбито на 20 статей.

Соглашение по безопасности предусматривает конкретный перечень видов вооружений, в частности средства дальнобойного поражения, которые Италия будет предоставлять Украине, а также углубление сотрудничества в ряде сфер и обязательства Италии по восстановлению Украины.

Напомним, кроме Италии, на сегодня соглашения по безопасности Украина уже подписала с Британией, Германией, Францией и Данией.

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