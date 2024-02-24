В ОП розповіли про зміст безпекової угоди між Україною та Італією

Двостороння угода про співпрацю у сфері безпеки з Італією, підписана 24 лютого, передбачає збереження рівня військової допомоги України та співпрацю в різних секторах оборони.

Про це повідомив у Facebook заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, пише "Європейська правда".

Як нагадав Жовква, з початку повномасштабної війни Італія надала Україні понад два мільярди євро різнобічної підтримки та вісім пакетів військової допомоги. "Італія має намір зберегти той самий рівень підтримки у 2024 році та вже продовжила на весь цей рік дію відповідного законодавства", – додав він.

Безпекова угода передбачає конкретний перелік видів озброєнь, "зокрема засоби далекобійного ураження", які Італія надаватиме Україні, а також поглиблення співпраці у сферах оборонної промисловості, розвідки, кібербезпеки, боротьби з організованою злочинністю та розмінування.

Як зазначає Жовква, окремо документ закріплює зобов’язання Італії брати участь у відновленні та відбудові України, зокрема Одеси та області, та організувати Конференцію з відновлення України у 2025 році.

Також там ідеться про співпрацю в питаннях санкційного тиску на країну-агресора, відшкодування завданих Росією збитків та притягнення Росії до відповідальності, а ще – чітку підтримку членства України в ЄС та НАТО та підтримки реформ.

"Документ фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України", – додав заступник голови ОП.

Окрім Італії, на сьогодні безпекові угоди Україна вже підписала з Британією, Німеччиною, Францією, Данією та Канадою.

Читайте також: Які "гарантії" отримав Київ від Німеччини та Франції і чому безпекові угоди вже готують до змін.