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Прем’єрка Італії про військову допомогу Україні: Плутати "мир" і "капітуляцію" – лицемірно

Субота, 24 лютого 2024, 18:07

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, коментуючи підписання угоди про співпрацю у сфері безпеки з Україною, наголосила на необхідності продовжувати військову допомогу для Києва.

Про це вона сказала на пресконференції в Києві 24 лютого, передає кореспондент "Європейської правди".

Мелоні нагадала, що безпекова угода з Україною визначає зобов’язання, які Італія взяла разом із іншими членами "Групи семи" в липні минулого року в межах саміту НАТО у Вільнюсі.

"Ми продовжуємо надавати підтримку Україні в тому, що я завжди вважала, як ви знаєте, справедливим правом народу захищатися. Це обов’язково передбачає і військову підтримку, тому що плутати широковживане слово "мир" з "капітуляцією" як це роблять, – це лицемірний підхід, який ми ніколи не розділятимемо", – наголосила голова італійського уряду.

Вона додала, що угода дозволяє систематизувати таку допомогу Україні; до того ж, потрібен всеохопний підхід, який зможе допомогти Україні "дивитись у майбутнє – у промисловій галузі, в енергетичній сфері, у сфері критичної інфраструктури", а також передбачає гуманітарну підтримку.

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"Сьогоднішнім підписанням документа ми підтверджуємо, що Італія продовжить забезпечувати необхідну підтримку свободи та незалежності України, проти якої було здійснено агресію, допомагаючи їй разом будувати своє майбутнє", – вказала Мелоні.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Італії Джорджією Мелоні підписали двосторонню безпекову угоду. Вона передбачає збереження рівня військової допомоги Україні на 2024 рік та співпрацю в різних секторах оборони.

Окрім Італії, на сьогодні безпекові угоди Україна вже підписала з Британією, Німеччиною, Францією, Данією та Канадою.

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