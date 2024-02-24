Президентка Словаччини відвідала у Братиславі мітинг на знак солідарності з Україною

Президентка Словаччини Зузана Чапутова висловила підтримку Україні на мітингу в столиці її країни Братиславі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив посол України у Словаччині Мирослав Кастран, опублікувавши відповідну світлину.

За його словами, Чапутова відвідала площу Ніжної Революції у Братиславі, де зібралися сотні українців та словаків на знак солідарності з Україною "у нинішні важкі часи боротьби нашої держави проти російського агресора".

"Мав приємність та високу честь особисто та цілком щиро подякувати пані президентці за солідарність з нами, за підтримку України, українців та нашої волі до свободи і Перемоги!", – зазначив Кастран.

Раніше лідери, очільники МЗС та дипломати країн Заходу опублікували численні заяви та відеозвернення у зв’язку з 2-ю річницею початку повномасштабної війни та висловили солідарність з Україною.

Багато іноземних лідерів виступили з заявами ще у п’ятницю 23 лютого, тоді ж Євросоюз, США, Британія, Канада оголосили додаткові санкції проти Росії.