Президент Словакии посетила в Братиславе митинг в знак солидарности с Украиной

Президент Словакии Зузана Чапутова выразила поддержку Украине на митинге в столице ее страны Братиславе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил посол Украины в Словакии Мирослав Кастран, опубликовав соответствующую фотографию.

По его словам, Чапутова посетила площадь Нижней Революции в Братиславе, где собрались сотни украинцев и словаков в знак солидарности с Украиной "в нынешние тяжелые времена борьбы нашего государства против российского агрессора".

"Имел удовольствие и высокую честь лично и вполне искренне поблагодарить госпожу президента за солидарность с нами, за поддержку Украины, украинцев и нашей воли к свободе и Победе!", – отметил Кастран.

Ранее лидеры, главы МИД и дипломаты стран Запада опубликовали многочисленные заявления и видеообращения в связи со 2-й годовщиной начала полномасштабной войны и выразили солидарность с Украиной.

Многие иностранные лидеры выступили с заявлениями еще в пятницу 23 февраля, тогда же Евросоюз, США, Великобритания, Канада объявили дополнительные санкции против России.