США наклали санкції на російську платіжну систему "Мір"

Міністерство фінансів США у межах масштабного пакета санкцій до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну оголосило про обмеження проти російської платіжної системи "Мір".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Санкції ухвалені в межах заходів проти фінансової інфраструктури Росії з метою подальшого обмеження використання Росією міжнародної фінансової системи для продовження війни проти України.

Під американські обмеження потрапило акціонерне товариство "Національна система платіжних карток" (НСПК) – державний оператор платіжної системи "Мір", який належить центральному банку Росії.

"Поширення російським урядом системи "Мір" дозволило Росії розбудувати фінансову інфраструктуру, яка уможливлює спроби Росії уникнути санкцій і відновити розірвані зв'язки з міжнародною фінансовою системою", – йдеться в повідомленні Мінфіну США.

Під нові санкції США також потрапили дев'ять регіональних фінансових установ РФ, зокрема кілька зі штаб-квартирами в центрах російських військово-промислових баз; п'ять інвестиційних і венчурних фондів; та шість компаній у сфері фінансових технологій, які допомагають Росії.

Систему "Мір" створили в РФ після першої хвилі американських санкцій у 2014 році, коли агресор розв’язав війну проти України та анексував український Крим. Система мала стати ключовим елементом захисту Росії від санкцій.

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати запроваджують більш ніж 500 санкцій проти РФ та нові експортні обмеження проти майже 100 організацій напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну та після смерті Алексєя Навального.

Британія напередодні другої річниці повномасштабного російського вторгнення також оголосила про нові санкції проти РФ за її агресію проти України.