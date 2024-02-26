Парламент Угорщини схвалив відставку президентки, яка потрапила у "педофільський скандал"

Угорський парламент 26 лютого офіційно схвалив відставку президентки Каталін Новак, яка вирішила піти з посади на тлі скандалу з помилуванням причетного до розбещування дітей, що викликало широке суспільне обурення.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Telex.

За відставку Новак на першій весняній сесії парламенту Угорщини проголосували всі 196 присутніх депутатів.

Уже колишня президентка після оголошення про відставку не з’являлась на публіці. Вона мала право виступити востаннє у своїй ролі перед парламентом 26 лютого, але так і не прийшла.

До вступу на посаду нового президента Угорщини – а це станеться 5 березня, на восьмий день після голосування в парламенті – виконувати його обов’язки буде спікер парламенту Ласло Кьовер.

Єдиним кандидатом на цю посаду є голова угорського Конституційного суду Тамаш Шуйок, якого обрала партія влади "Фідес".

Нагадаємо, Каталін Новак оголосила про намір піти з посади президента Угорщини після того, як її рішення щодо помилування чоловіка, засудженого як співучасника за приховування справи про сексуальне насильство в дитячому будинку, викликало величезний суспільний резонанс.

Скандал, який розгорівся нещодавно, пов’язаний із рішенням Каталін Новак помилувати близько двох десятків людей у квітні 2023 року, напередодні візиту Папи Римського.

Серед них виявився заступник директора дитячого будинку, який допомагав колишньому директору приховувати злочини. Директор був засуджений до 8 років ув'язнення за сексуальне насильство над кількома неповнолітніми хлопчиками у 2004-2016 роках.

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